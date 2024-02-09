Для уникального туристического объекта специалисты филиала «Россети Урал» - «Свердловэнерго» смонтировали комплектную трансформаторную подстанцию мощностью 160 кВА и построили линию электропередачи 6 кВ на железобетонных опорах с использованием самонесущего изолированного провода СИП, обладающего повышенными характеристиками надежности и безопасности. Линия имеет протяженность около 3 километров, из которых участок 850 метров проложен кабельным способом.

Для повышения надежности энергетики установили коммутационное оборудование для защиты и автоматизированного управления – секционирующие разъединители, позволяющие локализовать поврежденные участки сети, устройства защиты от коммутационных и атмосферных перенапряжений, а также современный измерительный комплекс для учета потребления и мониторинга параметров сети.

Этнографический парк расположен в 18 км от Нижнего Тагила у подножья горы Медведь-камень. Здесь найдена единственная известная стоянка первобытного человека эпохи палеолита на восточном склоне Уральского хребта. А в самом названии этнопарка отражен исторический факт зимовки казачьей дружины Ермака перед походом в Сибирь.

Парк открыт круглогодично для любителей историко-экологического туризма. Посетители могут полюбоваться красивыми пейзажами окрестностей, узнать о культуре, традициях, ремеслах и быте народов, проживавших на Урале, познакомиться с произведениями современных уральских художников и скульпторов. Также здесь проводятся массовые народные гуляния и мастер-классы.