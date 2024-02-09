Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Энергетики построили линию электропередачи в Апрелевке

9 февраля 2024, 17:45 151 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Министерство энергетики Московской области
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: minenergo.mosreg.ru

Фото: minenergo.mosreg.ru

Специалисты «Мособлэнерго» в начале февраля 2024 года завершили строительство кабельно-воздушной линии электропередачи КВЛ-0,4 кВ в г. Апрелевке Наро-Фоминского г. о. Работы проводились на ул. Апрелевской.

Всего было построено 350 м воздушной линии и 50 м кабельной. А также произведена установка 8 железобетонных опор. ЛЭП предназначена для присоединения к сетям новых абонентов. Также выполнение мероприятий позволило усилить схему электроснабжения потребителей, проживающих в районе Апрелевской улицы.

Строительство КВЛ выполнялось в рамках договоров по технологическому присоединению.

«Мособлэнерго» подключает к электрическим сетям энергопринимающие устройства физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Техприсоединение выполняется в следующих случаях: при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя.

Заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям «Мособлэнерго» от физических и юридических лиц принимаются на «Портале потребителя» компании moetp.ru.

 

Обсудить на форуме
Метки: МОСОБЛЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

Мы запустили подписку RusCable Плюс!

Это формат эксклюзивного экспертного контента, который будет доступен по подписной модели. Подписка - это личный выбор каждого!

Оформить подписку за 45р/день

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
09.02.2024
"Россети Ленэнерго" повысили надежность электроснабжения жителей Всеволожского района Ленинградской области
09.02.2024
Перевод информационного обмена на CIM – одно из важнейших направлений повышения эффективности деловых процессов в электроэнергетике
09.02.2024
Причиной пожара в доме на севере Москвы стало нарушение работы системы обогрева кровли
09.02.2024
Филиал ПАО "Россети" модернизировал подстанцию на востоке Волгоградской области
09.02.2024
"Россети Северный Кавказ" в 2023 году обеспечили электроэнергией почти 3,4 тыс. новых объектов на Ставрополье
Другие новости рубрики Модернизация
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир
+