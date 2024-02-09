Энергетики построили линию электропередачи в Апрелевке

Специалисты «Мособлэнерго» в начале февраля 2024 года завершили строительство кабельно-воздушной линии электропередачи КВЛ-0,4 кВ в г. Апрелевке Наро-Фоминского г. о. Работы проводились на ул. Апрелевской.

Всего было построено 350 м воздушной линии и 50 м кабельной. А также произведена установка 8 железобетонных опор. ЛЭП предназначена для присоединения к сетям новых абонентов. Также выполнение мероприятий позволило усилить схему электроснабжения потребителей, проживающих в районе Апрелевской улицы.

Строительство КВЛ выполнялось в рамках договоров по технологическому присоединению.

«Мособлэнерго» подключает к электрическим сетям энергопринимающие устройства физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Техприсоединение выполняется в следующих случаях: при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя.

Заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям «Мособлэнерго» от физических и юридических лиц принимаются на «Портале потребителя» компании moetp.ru.