Государственная информационная система промышленности (ГИСП) присвоила продукции компании КЗ «Цветлит» уникальный QR-код, который значительно упрощает процесс поиска продукции в реестре. Данный шаг призван улучшить взаимодействие производителей и потребителей.

С помощью QR-можно быстро получить информацию о полном ассортименте КЗ «Цветлит», входящем в Реестр российской промышленной продукции. Это особенно актуально для крупных предприятий и организаций, которые проводят закупки и выбирают поставщиков для своих нужд.

Присвоение QR-кода - это очередной шаг в развитии информационной открытости и прозрачности производителей, представленных на рынке. Компания стремится обеспечить своим клиентам удобный и оперативный доступ к информации о своей продукции, что в свою очередь способствует укреплению доверия потребителей и партнеров.