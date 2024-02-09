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ГИСП присвоила уникальный QR-код продукции компании КЗ "Цветлит"

9 февраля 2024, 16:30 223 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ООО КЗ ЦВЕТЛИТ
Авторы и источники / Правообладателям

Государственная информационная система промышленности (ГИСП) присвоила продукции компании КЗ «Цветлит» уникальный QR-код, который значительно упрощает процесс поиска продукции в реестре. Данный шаг призван улучшить взаимодействие производителей и потребителей.

С помощью QR-можно быстро получить информацию о полном ассортименте КЗ «Цветлит», входящем в Реестр российской промышленной продукции. Это особенно актуально для крупных предприятий и организаций, которые проводят закупки и выбирают поставщиков для своих нужд.

Присвоение QR-кода - это очередной шаг в развитии информационной открытости и прозрачности производителей, представленных на рынке. Компания стремится обеспечить своим клиентам удобный и оперативный доступ к информации о своей продукции, что в свою очередь способствует укреплению доверия потребителей и партнеров.

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Метки: ЦВЕТЛИТ
Отрасль: Кабельная промышленность 
CVET
9.95

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