В здании разместят технические и санитарно-бытовые помещения, а рядом обустроят отстойно-разворотную площадку с зарядными станциями.

Согласован этап строительства улично-дорожной сети на территории Мневниковской поймы. Там появится здание конечной станции для электробусов. Об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.

«Проектные решения для этого объекта разработаны с использованием цифровых информационных моделей. Это 3D-модели, содержащие физические и функциональные характеристики объектов, а также другие данные о них. Они могут использоваться как на стадии проектирования, так и на других этапах жизненного цикла», — рассказал Иван Щербаков.

Работы пройдут в районе Хорошево-Мневники недалеко от Проектируемого проезда № 1077. В одноэтажном здании конечной станции оборудуют технические и санитарно-бытовые помещения. Там же разместится дежурный патруль. Кроме того, на территории обустроят отстойно-разворотную площадку, где установят пять зарядных станций для электробусов.

На конечной станции водители могут отдохнуть и перекусить. Помимо этого, она нужна для контроля за выполнением расписания движения автобусов и организации смены бригад. Там размещаются эксплуатационные службы и проводится мелкий ремонт подвижного состава.

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