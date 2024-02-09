С 2012 года на территории ТиНАО уже построено более 380 километров автодорог.

К 2030 году на территории Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) планируется ввести в эксплуатацию около 130 километров автомобильных дорог. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В утвержденную недавно Адресную инвестиционную программу города Москвы вошло более десятка новых объектов дорожно-транспортной инфраструктуры ТиНАО. За 11 лет практически сформирован основной дорожный каркас округов. В планах — продолжать развивать дорожно-транспортную инфраструктуру Новой Москвы», — рассказал Андрей Бочкарев.

Сейчас строится и проектируется около 60 километров автодорог, еще 70 километров построят позже. Как сообщил руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин, продолжится сооружение трассы Марьино — Саларьево, первого дублера Калужского и Киевского шоссе, движение по которому было открыто в 2020 году. Будет построен путепровод на пересечении с недавно открытой автодорогой М-3 «Украина» (Середнево — Марьино — Десна). Строится еще один дублер федеральной магистрали — автодорога Мамыри — Пенино — Шарапово. Третья очередь проекта также потянется на юг от трассы М-3 «Украина» и дойдет до северо-западной окраины Троицка.

В ТиНАО планируется строительство ряда поперечных направлений. Трасса Минское шоссе — Троицк — Андреевское — Варшавское шоссе соединит между собой Киевское шоссе, автодороги Марьино — Саларьево и Мамыри — Пенино — Шарапово, Калужское шоссе и автомобильную дорогу Варшавское шоссе — Андреевское — Яковлево, движение по которой было открыто в прошлом году.

«После реализации этого масштабного проекта путь от Киевского до Варшавского шоссе по линии аэропорт Внуково — Щербинка составит чуть более 30 километров. Будет продлена до трассы М-2 “Крым” автодорога Варшавское шоссе — Андреевское — Яковлево, которая напрямую соединила Щербинку и Троицк. Это обеспечит жителям удобный выезд на федеральную магистраль. Длина нового отрезка-связки составит 3,5 километра», — рассказал Владимир Жидкин.

Еще одним поперечным направлением станет автодорога от Калужского шоссе до Саларьевской улицы параллельно трассе Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе со строительством моста через реку Сосенку и двух эстакад. Ее протяженность составит чуть более пяти километров. Проект позволит соединить между собой крупные жилые комплексы, организовать удобный выезд из них на Калужское шоссе, а также разгрузить МКАД.

Кроме того, планируется модернизировать улично-дорожные сети внутри населенных пунктов. Сейчас ведется строительство и реконструкция улиц города Троицка, поселков Краснопахорского, Пыхчево, Власьево, Щапово, Мосрентген и Коммунарка.

Сегодня в стадии строительства, помимо трассы Мамыри — Пенино — Шарапово, находится четвертый участок трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, автодорога Калужское шоссе — деревня Бачурино, автодорога Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе и несколько других объектов.

С 2012 года на территории ТиНАО уже построено более 380 километров автомобильных дорог. Это около 50 объектов дорожно-транспортной инфраструктуры. В их составе шесть путепроводов через железнодорожные пути и 39 мостов. Общая протяженность автодорог в ТиНАО увеличилась в полтора раза с момента присоединения округов к столице. Сегодня она составляет около тысячи километров. Благодаря реализованным мероприятиям дорожно-мостового строительства плотность движения снизилась на 20 процентов.

В 2023 году на территории ТиНАО было построено более 35 километров автомобильных дорог.