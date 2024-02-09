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Причиной пожара в доме на севере Москвы стало нарушение работы системы обогрева кровли

9 февраля 2024, 14:45 269 Время чтения ≈ < минуты
Источник: ТАСС
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: из соцсетей

Фото: из соцсетей

Следователи рассматривают нарушение работы системы обогрева кровли как одну из приоритетных причин пожара в жилом доме на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.

"Приоритетной версией возгорания является нарушение работы оборудования системы антиобледенительного обогрева края кровли и водостоков здания", - говорится в сообщении.

В ГСУ также отметили, что на чердаке между первым и вторым подъездами электропроводка и электрооборудование уничтожены огнем.

Изначально площадь возгорания на кровле дома по улице Черняховского составляла 300 кв. м, позже огонь распространился на 4 тыс. кв. м. К тушению были привлечены два вертолета. Пожар ликвидирован. 

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Метки: ЗАМЫКАНИЕ, ПОЖАР

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