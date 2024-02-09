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Следователи рассматривают нарушение работы системы обогрева кровли как одну из приоритетных причин пожара в жилом доме на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.
"Приоритетной версией возгорания является нарушение работы оборудования системы антиобледенительного обогрева края кровли и водостоков здания", - говорится в сообщении.
В ГСУ также отметили, что на чердаке между первым и вторым подъездами электропроводка и электрооборудование уничтожены огнем.
Изначально площадь возгорания на кровле дома по улице Черняховского составляла 300 кв. м, позже огонь распространился на 4 тыс. кв. м. К тушению были привлечены два вертолета. Пожар ликвидирован.
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