Реконструкция парка имени С.М. Кирова – важный этап подготовки к 650-летию областного центра. Существенный вклад в благоустройство этой территории внесли энергетики кировского филиала «Россети Центр и Приволжье». Они организовали наружное освещение парка. Об этом сообщает телеграм-канал «ИнформБюро».

Энергетики «подсветили» территорию скейт-площадки, памп-трека, дорожек вокруг прудов, лестницы у Диорамы, зону вокруг водопада. Для этого было проложено 5,2 км кабельных линий, установлено 172 оцинкованные круглоконические опоры, смонтировано 330 светильников.



Специалисты филиала использовали различные виды осветительных приборов: прожекторы, «ландшафтные столбики», подсветку ступеней лестниц, светодиодные уличные светильники. Это позволило не только обеспечить равномерное освещение территории парка имени Кирова, но и подчеркнуть его ландшафтные особенности.