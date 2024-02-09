Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Сотрудники "Кировэнерго" смонтировали наружное освещение в главном парке города

9 февраля 2024, 15:15 266 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Центр и Приволжье
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: mrsk-cp.ru

Фото: mrsk-cp.ru

Реконструкция парка имени С.М. Кирова – важный этап подготовки к 650-летию областного центра. Существенный вклад в благоустройство этой территории внесли энергетики кировского филиала «Россети Центр и Приволжье». Они организовали наружное освещение парка. Об этом сообщает телеграм-канал «ИнформБюро».

Энергетики «подсветили» территорию скейт-площадки, памп-трека, дорожек вокруг прудов, лестницы у Диорамы, зону вокруг водопада. Для этого было проложено 5,2 км кабельных линий, установлено 172 оцинкованные круглоконические опоры, смонтировано 330 светильников.

Специалисты филиала использовали различные виды осветительных приборов: прожекторы, «ландшафтные столбики», подсветку ступеней лестниц, светодиодные уличные светильники. Это позволило не только обеспечить равномерное освещение территории парка имени Кирова, но и подчеркнуть его ландшафтные особенности.

Обсудить на форуме
Метки: УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ, КИРОВЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
MCIP
1.65

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в ВКонтакте
Оперативные новости, статьи и крупные релизы портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
09.02.2024
Энергетики построили линию электропередачи в Апрелевке
09.02.2024
"Россети Ленэнерго" повысили надежность электроснабжения жителей Всеволожского района Ленинградской области
09.02.2024
ENTSO-E впервые опубликовала планы по развитию шельфовых электрических сетей стран-членов ЕС
09.02.2024
Филиал ПАО "Россети" модернизировал подстанцию на востоке Волгоградской области
09.02.2024
Причиной пожара в доме на севере Москвы стало нарушение работы системы обогрева кровли
Другие новости рубрики Модернизация
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир
+