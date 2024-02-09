«Россети Тюмень» в 2023 году с превышением плана реализовали программу технического обслуживания и ремонта (ТОиР) объектов электросетевого хозяйства в Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО. Энергетики отремонтировали более 1,8 тыс. километров линий электропередачи и 263 трансформаторных подстанции (ТП). Объем затрат по программе ТОиР составил 5,3 млрд рублей, что на 15 % превышает фактические затраты 2022 года.

Техобслуживание и ремонт необходимы для поддержания оборудования в нормативном состоянии, подготовки электросетевого комплекса к зимним пикам нагрузок и являются важнейшим фактором сохранения системной надежности электросетевого комплекса. В 2023 году на подстанциях 35-110 кВ специалисты выполнили ремонт 94 силовых трансформаторов, 260 выключателей, а также заменили порядка 1,2 тыс. опорно-стержневых изоляторов. В распределительных сетях 0,4-10 кВ плановые мероприятия проведены на 263 ТП, отремонтированы 200 трансформаторов.

В рамках работ на линейных объектах различного класса напряжения энергетики заменили более 3 тыс. опор и 40 км грозозащитного троса, а также установили порядка 19,4 тыс. изоляторов и 4,8 тыс. птицезащитных устройств. Чтобы свести к минимуму риски технологических нарушений из-за падения веток и деревьев на провода расчищено более 4 тыс. гектаров трасс ЛЭП.

Все работы по обслуживанию и ремонту объектов электросетевого хозяйства компанией «Россети Тюмень» в 2023 году реализованы в установленный срок. Своевременное проведение профилактических мероприятий позволило повысить надежность электроснабжения потребителей Тюменского макрорегиона с населением более 3,8 млн человек.