Спецвыпуск RusCable Insider #344
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16 февраля в 17:30 в ауд. 327 Дипломатической академии МИД России состоится первое мероприятие в рамках работы Энергетической гостиной.
Формат Энергетической гостиной предполагает участие действующих отечественных и зарубежных экспертов-практиков из сферы ТЭК и промышленности. Работу Энергетической гостиной патронируют руководитель магистерской программы кафедры мировой экономики «Энергетическая дипломатия и экономика энергетики» д-р.тех.наук, профессор О.В.Жданеев и руководитель СНЛ «Экономическая дипломатия» канд.полит.наук, доцент А.А.Серегина.
Приглашенным гостем первой встречи станет генеральный директор АО «Геосвип» Онгемах Эдмунд Гарриевич. В рамках лекции будут рассмотрены основы проведения сейсморазведочных работ, являющихся ключевым этапом в рамках поиска новых месторождений нефти и газа; ключевые тенденции и вызовы для данной деятельности на территории Российской Федерации.
Количество мест для посещения Энергетической гостиной ограничено, регистрация на мероприятие проводится по ссылке до 14 февраля 2024 года.
Источник: ссылка.
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