Филиал ПАО «Россети» – МЭС Юга обновил оборудование открытого распределительного устройства 110 кВ питающего центра 110 кВ «Засуры». Модернизация позволила повысить надежность электроснабжения Палассовского района Волгоградской области и насосной станции, которая перекачивает воду в засушливые районы Казахстана.

Энергетики заменили на объекте измерительные трансформаторы тока и напряжения, линейный разъединитель, смонтировали современный элегазовый выключатель 110 кВ вместо устаревшей системы «отделитель – короткозамыкатель».

Кроме того, подстанцию оснастили микропроцессорными комплексами релейной защиты и противоаварийной автоматики. Такие устройства имеют встроенную функцию самодиагностики, которая позволяет своевременно обнаруживать и устранять внутренние неисправности. Они компактнее и надежнее применяемых ранее микроэлектронных аналогов, характеризуются быстродействием и длительным сроком службы.

Мощность подстанции 110 кВ «Засуры» составляет 6,3 МВА.