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Филиал ПАО "Россети" модернизировал подстанцию на востоке Волгоградской области

9 февраля 2024, 16:00 232 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО Россети
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Филиал ПАО «Россети» – МЭС Юга обновил оборудование открытого распределительного устройства 110 кВ питающего центра 110 кВ «Засуры». Модернизация позволила повысить надежность электроснабжения Палассовского района Волгоградской области и насосной станции, которая перекачивает воду в засушливые районы Казахстана.

Энергетики заменили на объекте измерительные трансформаторы тока и напряжения, линейный разъединитель, смонтировали современный элегазовый выключатель 110 кВ вместо устаревшей системы «отделитель – короткозамыкатель».

Кроме того, подстанцию оснастили микропроцессорными комплексами релейной защиты и противоаварийной автоматики. Такие устройства имеют встроенную функцию самодиагностики, которая позволяет своевременно обнаруживать и устранять внутренние неисправности. Они компактнее и надежнее применяемых ранее микроэлектронных аналогов, характеризуются быстродействием и длительным сроком службы.

Мощность подстанции 110 кВ «Засуры» составляет 6,3 МВА.

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Метки: РОССЕТИ, МЭС ЮГА
Отрасль: Электроэнергетика 
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