Специалисты «Россети Ленэнерго» оперативно завершили работы по созданию резерва мощности для технологического присоединения жителей товарищества «Белоостровская жемчужина» во Всеволожском районе Ленинградской области.

В рамках технических мероприятий специалисты филиала «Россети Ленэнерго» «Северные электрические сети» построили и оборудовали новую комплектную трансформаторную подстанцию с установкой трансформатора номиналом 400 кВА, две воздушные линии электропередачи 10 и 0,4 кВ, а также смонтировали систему учета электроэнергии.

«В результате проведенных работ повышена надежность электроснабжения жителей товарищества «Белоостровская жемчужина», а также создан резерв для подключения новых заявителей и увеличения мощности в случае возрастающего энергопотребления», – рассказал директор по капитальному строительству «Россети Ленэнерго» Александр Макаров.

Подать заявку на присоединение к сетям ПАО «Россети Ленэнерго» или увеличение мощности можно: на «Портале-ТП.рф», через Личный кабинет клиента на сайте компании, а также с помощью мобильного приложения «Россети» и «Клиент Ленэнерго».