Спецвыпуск RusCable Insider #344
Эталон испытаний. Почему испытательный центр ВНИИКП считается контрольной точкой проверки качества
Специалисты «Россети Ленэнерго» оперативно завершили работы по созданию резерва мощности для технологического присоединения жителей товарищества «Белоостровская жемчужина» во Всеволожском районе Ленинградской области.
В рамках технических мероприятий специалисты филиала «Россети Ленэнерго» «Северные электрические сети» построили и оборудовали новую комплектную трансформаторную подстанцию с установкой трансформатора номиналом 400 кВА, две воздушные линии электропередачи 10 и 0,4 кВ, а также смонтировали систему учета электроэнергии.
«В результате проведенных работ повышена надежность электроснабжения жителей товарищества «Белоостровская жемчужина», а также создан резерв для подключения новых заявителей и увеличения мощности в случае возрастающего энергопотребления», – рассказал директор по капитальному строительству «Россети Ленэнерго» Александр Макаров.
Подать заявку на присоединение к сетям ПАО «Россети Ленэнерго» или увеличение мощности можно: на «Портале-ТП.рф», через Личный кабинет клиента на сайте компании, а также с помощью мобильного приложения «Россети» и «Клиент Ленэнерго».
Подпишитесь на бесплатный еженедельный журнал RusCable Insider
Уже больше 3000+ подписчиков с нами! Главные новости и дайджест за неделю в удобном формате!
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter