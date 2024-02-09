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"Россети Северный Кавказ" в 2023 году обеспечили электроэнергией почти 3,4 тыс. новых объектов на Ставрополье

9 февраля 2024, 14:15 307 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Северный Кавказ
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Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ставропольэнерго» в 2023 году выполнили технологическое присоединение 3 390 новых объектов потребителей на общую мощность 252 МВт.

Энергетики в том числе успешно реализовали комплекс работ по обеспечению электроэнергией объектов социальной сферы. К электрическим сетям филиала подключены 32 медицинских учреждения и семь организаций дошкольного и школьного образования. Ряд из них построены и реконструированы в рамках федеральных и краевых программ. Суммарно социально значимым объектам выдано почти 1,6 МВт мощности.

Особое внимание энергетики уделили мероприятиям по технологическому присоединению объектов производственной сферы. Специалисты электрифицировали 141 предприятие малого и среднего бизнеса, в том числе 94 сельскохозяйственных объектов, обеспечив их порядка 21,5 МВт мощности.

Кроме того, в 2023 году к электросетевой инфраструктуре присоединен объект гидрогенерации: Горько-Балковская малая гидроэлектростанция с выдачей в сеть 9 МВт, а также почти 2,4 тысячи объектов индивидуального жилищного строительства (свыше 26 МВт).

Надежным электроснабжением в 2023 году также обеспечены более 200 заявителей льготной категории и 137 объектов связи и телевизионного вещания.

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Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, СТАВРОПОЛЬЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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