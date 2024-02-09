RusCable Insider #345
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ООО НПП «ИНТЕХ» получило заключение о соответствии системы менеджмента качества (СМК) требованиям стандарта INTI S.QS.1-2020, который включает в себя положения ISO 9001:2015, API Spec.Q1 и некоторые дополнительные требования к системам качества. Это подтверждает высокий уровень системного управления процессами на ООО НПП «ИНТЕХ», обеспечивающего стабильность высокого качества производимой продукции.
Отметим, что система менеджмента качества ООО НПП «ИНТЕХ» уже сертифицирована на соответствие требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 9001, ISO 9001:2015, СТО Газпром 9001.
Институт нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ) является российской автономной некоммерческой организацией. Эта площадка объединяет нефтегазовые, нефтехимические, энергетические и инжиниринговые компании, проектные организации, производителей оборудования для совместной работы над отраслевыми стандартами и создания системы оценки соответствия качества.
Прохождение оценки соответствия стандартам ИНТИ позволяет заводу войти в реестр потенциальных поставщиков нефтегазохимических и инжиниринговых компаний с перспективами дальнейшего расширения международного сотрудничества со странами ОПЕК+.
Дополнительными преимуществами прохождения сертификации является:
Напомним, что в октябре 2023 года ООО НПП «ИНТЕХ» успешно завершило работу по прохождению оценки соответствия производственной площадки требованиям ИНТИ. Предприятием получены заключения, подтверждающие техническую и организационную способность производственной площадки в п. Софрино изготавливать кабельно-проводниковую продукцию торговых марок «КуПе», «ИнСил», «МКПс».
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