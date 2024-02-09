ООО НПП «ИНТЕХ» получило заключение о соответствии системы менеджмента качества (СМК) требованиям стандарта INTI S.QS.1-2020, который включает в себя положения ISO 9001:2015, API Spec.Q1 и некоторые дополнительные требования к системам качества. Это подтверждает высокий уровень системного управления процессами на ООО НПП «ИНТЕХ», обеспечивающего стабильность высокого качества производимой продукции.

Отметим, что система менеджмента качества ООО НПП «ИНТЕХ» уже сертифицирована на соответствие требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 9001, ISO 9001:2015, СТО Газпром 9001.

Институт нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ) является российской автономной некоммерческой организацией. Эта площадка объединяет нефтегазовые, нефтехимические, энергетические и инжиниринговые компании, проектные организации, производителей оборудования для совместной работы над отраслевыми стандартами и создания системы оценки соответствия качества.

Прохождение оценки соответствия стандартам ИНТИ позволяет заводу войти в реестр потенциальных поставщиков нефтегазохимических и инжиниринговых компаний с перспективами дальнейшего расширения международного сотрудничества со странами ОПЕК+.

Дополнительными преимуществами прохождения сертификации является:

постоянное совершенствование процессов организации за счет выявления и устранения потерь при осуществлении деятельности, применения современных инструментов менеджмента качества, следования лучшим практикам предприятий нефтегазового сектора, работающих на рынках РФ и других стран;

сокращение затрат за счет повышения производительности и снижения уровня дефектности;

комплексный подход к управлению рисками, в том числе репутационными и финансовыми рисками в случае несоответствия требованиям;

обогащение знаний персонала в области качества и повышение мотивации за счет прозрачности и четкости выполняемых функциональных обязанностей;

улучшение внутренних коммуникаций, механизма планирования и распределения материальных ресурсов;

создание механизмов внутренней объективной оценки функционирования системы менеджмента качества.

Напомним, что в октябре 2023 года ООО НПП «ИНТЕХ» успешно завершило работу по прохождению оценки соответствия производственной площадки требованиям ИНТИ. Предприятием получены заключения, подтверждающие техническую и организационную способность производственной площадки в п. Софрино изготавливать кабельно-проводниковую продукцию торговых марок «КуПе», «ИнСил», «МКПс».