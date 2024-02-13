Российский производитель телекоммуникационного оборудования «БУЛАТ» (дочерняя компания «Ростелекома») успешно завершил начальный этап полевых испытаний опытного образца первой отечественной базовой станции (БС) стандартов GSM/LTE-1800. 20 базовых станций были установлены на тестовом сегменте сети коммерческого оператора связи, практические результаты с применением целевой аппаратной платформы и ПО будут использованы в дальнейшей разработке и оптимизации программно-аппаратного комплекса.

Испытания подтвердили соответствие уровней передачи сигнала расчетным, продемонстрировали требуемое качество мобильного голосового соединения и доступность услуг передачи данных телекоммуникационной сети, сопоставимые с решениями мировых лидеров отрасли.

Разработчиком аппаратной части базовой станции выступила компания «БУЛАТ», программное обеспечение разработало ООО «Новые телеком решения» («НТР»). Форвардный контракт между компаниями «БУЛАТ» и «Ростелеком» на поставку до 17 тыс. базовых станций до 2026 года заключен в декабре 2022 года.

Генеральный директор ООО «БУЛАТ» Александр Комаров: «В декабре 2023 года мы запустили на реальной сети мобильной связи пилотный тестовый кластер из 20 базовых станций. Результаты проведенных испытаний позволяют с уверенностью говорить о том, что целевое решение БС GSM/LTE-1800 будет готово уже в первой половине 2024 года, в этом же году начнется серийное производство».

Российская компания «БУЛАТ» разрабатывает и производит высокотехнологичное инфраструктурное оборудование для построения телекоммуникационных и ИТ-систем, а также внедряет под ключ интеграционные проекты любой сложности.

«БУЛАТ» создает базис для реализации общенациональной программы импортозамещения в госструктурах, сфере образования и на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ), а также работает над другими инфраструктурными задачами в рамках национального проекта «Цифровая экономика».