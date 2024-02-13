Спецвыпуск RusCable Insider #344
Эталон испытаний. Почему испытательный центр ВНИИКП считается контрольной точкой проверки качества
Российский производитель телекоммуникационного оборудования «БУЛАТ» (дочерняя компания «Ростелекома») успешно завершил начальный этап полевых испытаний опытного образца первой отечественной базовой станции (БС) стандартов GSM/LTE-1800. 20 базовых станций были установлены на тестовом сегменте сети коммерческого оператора связи, практические результаты с применением целевой аппаратной платформы и ПО будут использованы в дальнейшей разработке и оптимизации программно-аппаратного комплекса.
Испытания подтвердили соответствие уровней передачи сигнала расчетным, продемонстрировали требуемое качество мобильного голосового соединения и доступность услуг передачи данных телекоммуникационной сети, сопоставимые с решениями мировых лидеров отрасли.
Разработчиком аппаратной части базовой станции выступила компания «БУЛАТ», программное обеспечение разработало ООО «Новые телеком решения» («НТР»). Форвардный контракт между компаниями «БУЛАТ» и «Ростелеком» на поставку до 17 тыс. базовых станций до 2026 года заключен в декабре 2022 года.
Генеральный директор ООО «БУЛАТ» Александр Комаров:
«В декабре 2023 года мы запустили на реальной сети мобильной связи пилотный тестовый кластер из 20 базовых станций. Результаты проведенных испытаний позволяют с уверенностью говорить о том, что целевое решение БС GSM/LTE-1800 будет готово уже в первой половине 2024 года, в этом же году начнется серийное производство».
Российская компания «БУЛАТ» разрабатывает и производит высокотехнологичное инфраструктурное оборудование для построения телекоммуникационных и ИТ-систем, а также внедряет под ключ интеграционные проекты любой сложности.
«БУЛАТ» создает базис для реализации общенациональной программы импортозамещения в госструктурах, сфере образования и на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ), а также работает над другими инфраструктурными задачами в рамках национального проекта «Цифровая экономика».
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