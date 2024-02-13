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Лукойл приступил к строительству комплекса по производству смазок и смазочно-охлаждающих жидкостей в Волгоградской области

13 февраля 2024, 14:45 342 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ЛУКОЙЛ
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Фото: lukoil.ru

Фото: lukoil.ru

​Сегодня в Волгограде состоялась закладка первого камня в строительство комплекса по производству смазок и смазочно-охлаждающих жидкостей. Завод сможет производить до 70 тысяч тонн продукции в год.

Запуск объекта будет способствовать обеспечению потребности рынка в высококачественных пластичных смазках, смазочно-охлаждающих жидкостях и продуктах специального назначения. При проектировании и строительстве нового комплекса смазочных материалов учтены современные требования по энергосбережению и энергоэффективности, а также производственной и экологической безопасности. Новое производство обеспечит более 200 дополнительных рабочих мест. ​

Площадь застройки составляет 27,9 тыс. кв. м. Строительство комплекса планируется завершить в 2026 г.

Производство смазочных материалов ЛУКОЙЛа охватывает 9 собственных производственных площадок, два совместных предприятия и 25 привлеченных заводов, расположенных по всему миру. Российские площадки включают производство масел полного цикла на Пермском и Волгоградском НПЗ, а также смешение масел на заводах в Тюмени и Торжке. Компания выпускает около 800 наименований смазочных материалов, позволяющих использовать современные масла ЛУКОЙЛ в технике и оборудовании любого уровня сложности.

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Метки: ЛУКОЙЛ, ИНВЕСТПРОЕКТ
Отрасль: Строительство 
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