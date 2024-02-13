Внимание! Обнаружен новый сайт-двойник (уже тройник) Калужского Кабельного завода (ККЗ)! Будьте внимательны и осторожны! В редакцию RusCable.Ru поступило официальное письмо от руководства завода.

Оригинальный сайт завода - https://kcab.ru/

Фейковые сайт-двойники - kczav.ru и kcabz.online

Сайты-клоны кабельных заводов начали появляться с лета 2023 года. Только на портале зафиксировано 6 эпизодов подделки сайтов и веерных массовых рассылок с демпинговыми ценами для привлечения покупателя и последующего обмана. Мошенники принимают деньги на поддельные реквизиты, а потом предлагают забрать товар со склада завода. На складе и на самом заводе, естественно, никто не знает ни о клиенте, ни об оплате.

В новом витке подделки сайтов можно отметить, что мошенники стали чуть умнее и стараются не использовать оригинальный товарный знак, стараясь его видоизменить. Так они, скорее всего, рассчитывают дольше проработать, чтобы оспаривать блокировки домена по товарному знаку. Выглядят эти "поддельные логотипы", немного странно и явно отталкивающе для тех, кто знаком с оригинальной продукцией завода.

О том, как устроена мошенническая схема, как можно защитить себя от рисков и проверить контрагента мы рассказывали в большом материале-расследовании "Кабельные сайты-клоны. Как интернет-мошенники украли миллионы у кабельщиков и все еще на свободе".

Официальное письмо от ККЗ, поступившее в редакцию 13.02.2024 года

Текущая ситуация повторяет основной алгоритм работы. В отличие от предыдущего случая с Волга-Дон-Кабелем, мошенники не вымогают взятку, а рассчитывают на обман покупателей.

Если Вы столкнулись с мошенниками, или Ваш сайт был скопирован неизвестными лицами – обращайтесь на RusCable.Ru, чтобы сделать информацию публичной и помешать мошенникам. Пишите на mail@ruscable.ru.

Подробнее о том, как устроена схема мошенников, разбор сайтов и звонки по поддельным номерам можно посмотреть в нашем эфире. Будьте осторожны!