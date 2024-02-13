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ВНИМАНИЕ! Обнаружен сайт-тройник Калужского кабельного завода! Мошенничество продолжается

13 февраля 2024, 16:04 438 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: RusCable.Ru
Авторы и источники / Правообладателям
Официальное письмо

Официальное письмо

Фейковая рассылка

Фейковая рассылка

Внимание! Обнаружен новый сайт-двойник (уже тройник) Калужского Кабельного завода (ККЗ)! Будьте внимательны и осторожны! В редакцию RusCable.Ru поступило официальное письмо от руководства завода. 

Оригинальный сайт завода - https://kcab.ru/

Фейковые сайт-двойники - kczav.ru и kcabz.online

Сайты-клоны кабельных заводов начали появляться с лета 2023 года. Только на портале зафиксировано 6 эпизодов подделки сайтов и веерных  массовых рассылок с демпинговыми ценами для привлечения покупателя и последующего обмана. Мошенники принимают деньги на поддельные реквизиты, а потом предлагают забрать товар со склада завода. На складе и на самом заводе, естественно, никто не знает ни о клиенте, ни об оплате. 

В новом витке подделки сайтов можно отметить, что мошенники стали чуть умнее и стараются не использовать оригинальный товарный знак, стараясь его видоизменить. Так они, скорее всего, рассчитывают дольше проработать, чтобы оспаривать блокировки домена по товарному знаку. Выглядят эти "поддельные логотипы", немного странно и явно отталкивающе для тех, кто знаком с оригинальной продукцией завода. 

О том, как устроена мошенническая схема, как можно защитить себя от рисков и проверить контрагента мы рассказывали в большом материале-расследовании "Кабельные сайты-клоны. Как интернет-мошенники украли миллионы у кабельщиков и все еще на свободе".

Официальное письмо от ККЗ, поступившее в редакцию 13.02.2024 года

Текущая ситуация повторяет основной алгоритм работы. В отличие от предыдущего случая с Волга-Дон-Кабелем, мошенники не вымогают взятку, а рассчитывают на обман покупателей.

Если Вы столкнулись с мошенниками, или Ваш сайт был скопирован неизвестными лицами  –  обращайтесь на RusCable.Ru, чтобы сделать информацию публичной и помешать мошенникам. Пишите на mail@ruscable.ru.

Подробнее о том, как устроена схема мошенников, разбор сайтов и звонки по поддельным номерам можно посмотреть в нашем эфире. Будьте осторожны!

Обсуждают на форуме (52)
Метки: МОШЕННИКИ, КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА, ККЗ, КАЛУЖСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
Отрасль: Кабельная промышленность 

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