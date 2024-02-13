13 февраля 2024 года НИУ «МЭИ» и ООО «ГК МФМК» подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев и генеральный директор ООО «ГК МФМК» Алексей Лудиков.

Целью соглашения является сотрудничество в области подготовки кадров и организации учебно-производственных практик студентов. В рамках соглашения, ГК МФМК создаст учебные стенды и методические пособия для студентов НИУ «МЭИ».

«Совместные практики и выполнение Научно-конструкторских и опытно-конструкторских работ между НИУ «МЭИ» и ГК МФМК будет являться эффективным инструментом развития инновационной продукции в области энергетики и инженерии. Наши студенты и выпускники готовы не только демонстрировать высокий уровень знаний и навыков, но и набираться опыта и практиковаться на реальном производстве», ‒ рассказал о сотрудничестве ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

Группа компаний «МФМК» ‒ инжиниринговая компания полного цикла, занимающаяся комплексным проектированием, производством и поставками инженерного оборудования для всех сегментов рынка ‒ от жилищного строительства до энерго-генерирующих предприятий тяжелой промышленности.​