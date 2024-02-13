Реконструкция моста через Сакмару на выезде из Оренбурга в Самару начнется в ближайшее время, аварийный мост будет демонтирован, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер в телеграм-канале.

"В ближайшие два года планируем построить новый мост с четырехполосным движением", — написал Паслер.

Как сообщается на сайте госзакупок, контракт на проектирование и строительство моста стоимостью 2,7 млрд рублей заключен с АО "ДСК "Автобан". По условиям контракта подрядчик должен завершить работы 31 декабря 2026 года. Заказчиком выступает Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области.

Бюджетное финансирование на проектные и строительные работы предусмотрено в 2024 году в объеме 99,8 млн рублей, в 2025 году — 796,1 млн рублей, в 2026 году — 1,8 млрд рублей.

Старый законсервированный мост через Сакмару на проспекте Братьев Коростелевых не эксплуатируется с 80-х годов, а построенный рядом действующий мост не ремонтировался капитально 50 лет, он уже не обеспечивает пропускную способность и безопасность движения. Планируется из двух старых сооружений сделать один четырехполосный мост.

Как сообщалось, оба эти мостовые сооружения перешли на баланс региона.

Мост через Сакмару в Оренбурге обеспечивает транзит в сторону Самары по федеральной трассе М-5, связывает Оренбург с пригородными посёлками.

Сейчас идет реконструкция подъезда к Оренбургу от трассы М-5 (трассы Самара- Оренбург), ее планируется расширить до четырех полос движения на всем протяжении до 2030 года. Заказчиком этого проекта выступает Росавтодор.