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Подстанция для новой модульной котельной в Клину запущена в работу

13 февраля 2024, 14:15 323 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Министерство энергетики Московской области
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: minenergo.mosreg.ru

Фото: minenergo.mosreg.ru

Специалисты «Мособлэнерго» запустили в работу подстанцию, обеспечивающую электроснабжение новой модульной котельной в Клину, расположенной на Новоямской улице. Электроустановка с двумя трансформаторами мощностью 630 кВА каждый была построена работниками компании в январе 2024 года.

ТП-229 состоит из восьми ячеек КСО. Для подключения подстанции к распределительной сети были проложены четыре кабельные линии КЛ-6 кВ общей протяженностью. 400 м. Строительство электроустановки и ЛЭП обеспечило коммунальному объекту вторую категорию электроснабжения.

Новая котельная будет обеспечивать теплоснабжение более 30 тыс. жителей центральной части Клина, введена в рамках концессии. Всего в 2023 году по этой программе в округе было построено шесть коммунальных объектов, которые к своим сетям подключило «Мособлэнерго». Общая присоединенная мощность объектов составила 500 кВт. Модульные котельные расположены в Клину на улицах Радищева, Ленина, Трудовой, в мкр. Майданово, а также поселках Марков Лес и Выголь.

В Министерстве энергетики Московской области добавили, что модернизация системы теплоснабжения в г. о. Клин выполнялась по концессионному соглашению с территориальной теплоэнергетической компанией для повышения надежности городской теплоэнергетики, начиная с сокращения потерь тепла от источника к потребителю и заканчивая монтажом новых котельных.

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Метки: МОСОБЛЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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