Структура Siemens в РФ "Системс" планирует начать ликвидацию

ООО "Системс" (бывшее ООО "Сименс", российская структура Siemens AG) планирует инициировать в феврале 2024 года процедуру добровольной ликвидации в связи с невозможностью продолжать свою обычную деятельность, связанную с импортом товаров в РФ, говорится в отчете компании по итогам 2023 г.

В 2023 г. выручка ООО "Системс" составила 278,8 млн руб. против 6,32 млрд руб. годом ранее. Чистый убыток - 279,6 млн руб. На балансе компании почти не осталось активов, кроме дебиторской задолженности и денежных средств на счетах (в сумме - 843,6 млн руб.).

Компания напомнила, что в связи с санкциями ЕС в отношении России Siemens AG в марте 2022 г. приостановил новые заказы и поставки в страну.

В контур Siemens AG входят, в частности, операции в сфере автоматизации и цифровизации для промышленности, интеллектуальной инфраструктуры, транспорта, распределенных энергосистем. В 2020 г. компания провела spin off, в результате которого выделила энергетическое подразделение в отдельную компанию Siemens Energy (по состоянию на конец ноября 2023 г. Siemens принадлежало 17%).

Siemens начал работу в России еще в середине XIX века, сотрудничество не прекращалось, в том числе, в период СССР.

Как следует из отчета ООО "Системс", по состоянию на конец 2023 г. в России были зарегистрированы 18 структур, связанных с Siemens AG. На данных момент часть из них ликвидирована или находится в процессе ликвидации, часть - сменила владельцев.

Например, в октябре 2022 г. ПАО "Интер РАО" сообщило о покупке доли Siemens Energy в размере 65% в совместном предприятии с "Силовыми машинами" - ООО "СТГТ". Также RAO Intertech B.V. (голландская структура "Интер РАО") стала собственником воронежского завода Siemens Energy - ООО "Воронежский трансформатор" (бывшее ООО "Сименс энергетика трансформаторы").