Умные кабели – в новом выпуске ProСпецкабель

Кабельный завод СПЕЦКАБЕЛЬ выпускает продукцию для умного дома.

Сегодня «умным» бывает не только хозяин, но и его дом. Управление отоплением и светом, видеонаблюдением и кондиционированием, бытовыми приборами и устройствами в таком жилище осуществляют датчики, которые соединяются между собой разными типами кабелей. Какими – расскажет Савелий Кожаев, специалист отдела по работе с проектными организациями завода «Спецкабель», в новом выпуске видеопроекта PROСпецкабель «Умные кабели для умного дома».

Умный дом – это управление жилым пространством, которое создает хозяину дополнительные удобства и облегчает пребывание, при этом требует минимального участия человека. Даже в умном доме, «напичканном» беспроводными технологиями, не обойтись без кабелей.

Завод «Спецкабель» выпускает широкий спектр продукции для домашней автоматизации: КПСЭ – для систем охраны и противопожарной защиты, СПЕЦЛАН – для структурированных кабельных систем, КПСВВ – для систем сигнализации и управления и другие кабели. Роман Захаров, инженер по оборудованию «Спецкабеля», продемонстрировал в сюжете производственные процессы изготовления таких изделий: волочение, лужение, отжиг.

Из новой серии узнаете: