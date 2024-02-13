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В Петербурге построят жилой комплекс с парком за 25 миллиардов

13 февраля 2024, 16:30 295 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: stroygaz.ru
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: Setl Group

Фото: Setl Group

Setl Group построит в Санкт-Петербурге жилой комплекс комфорт-класса «Бионика Заповедная» с парком. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе девелопера, уточнив, что инвестиции в проект превысят 25 млрд рублей.

Жилой комплекс общей площадью 124 тыс. кв. метров возведут на участке площадью 7,3 га в Приморском районе. Проект будет реализован в две очереди. Планируется построить девять корпусов высотой 12 этажей. Около 4 тыс. кв. метров будет отдано под коммерческие помещения. Ввести первую очередь планируется в III квартале 2026 года.

Проектом также предусмотрено строительство школы на 825 мест с двумя бассейнами, детского сада на 350 мест, обустройство спортивной зоны со скейт-парком и создание всесезонного парка площадью 2,3 га.

По данным консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», объем предложения в локации Новоорловский лесопарк сейчас составляет всего 38,1 тыс. кв. метров, в соседней Каменке – 162,9 тыс. кв. метров. По мнению аналитиков, Приморский район – один из самых привлекательных для инвесторов. В объеме спроса две указанные локации вместе с Парголово заняли 11,2% от реализованных квартир в 2023 году.

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Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство 

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