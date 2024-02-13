В утвержденной приказом Минэнерго России Схему и программу развития электроэнергетических систем России на 2024–2029 годы (далее - СиПР) содержится прогноз потребления электрической энергии и мощности и основные технические решения по развитию энергосистемы Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В соответствии с разработанным Системным оператором прогнозом, в 2024–2029 годы в энергосистеме ожидается увеличение потребления электрической энергии со среднегодовым темпом прироста 3,1 %. К 2029 году потребление электроэнергии достигнет 58,9 млрд кВт•ч. Максимальное потребление электрической мощности ожидается на уровне 9,4 ГВт со среднегодовым увеличением на 2,3 %.

Прирост установленной мощности электростанций в энергосистеме в результате модернизации действующего оборудования планируется в объеме 15 МВт. В частности, до 2026 года запланирована модернизация двух турбогенераторов Киришской ГРЭС филиала ПАО «ОГК-2» – установленная мощность Г-1т увеличится с 50 до 60 МВт, а Г-4т - с 60 до 65 МВт.

В СиПР по предложениям сетевых организаций также включены решения, необходимые для исключения существующих рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы Санкт-Петербурга и Ленинградской области за пределы допустимых значений и обеспечения прогнозного потребления электрической энергии. Они включают реконструкцию подстанций 110 кВ Гостилицы, Гарболовская, Сосновская (ПС 547) и Шум в Ленинградской области.

Также для разработки комплексных технических решений по усилению электрической сети, необходимых, в том числе для обеспечения технической возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, в Санкт-Петербурге в 2024 году планируется ввести подстанции 110 кВ Троицкая и Заречье, а во Всеволожском районе Ленинградской области подстанцию 110 кВ Касимово.

В документ включены строительство и реконструкция линий электропередачи класса напряжения 110–330 кВ общей протяженностью 102,5 км.

Для обеспечения производства газоперерабатывающего и газохимического комплексов ООО «РусХимАльянс» и ООО «Балтийский химический комплекс» в Ленинградской области будет построена ПС 330 кВ Нарва.

«При участии сетевых и генерирующих компаний, органов исполнительной власти регионов мы завершили формирование второго СиПРа по новой модели, принятой с 1 января прошлого года. Ежегодная актуализация главного документа развития электроэнергетического комплекса позволяет нам гибко реагировать на потребности регионов, реализовывать новые энергоемкие проекты, развивать промышленность, подключать к электросетям новых потребителей», – отметил директор Ленинградского РДУ Игорь Курилкин.

Новая модель планирования перспективного развития отрасли введена 1 января 2023 года в соответствии с поправками в Федеральный закон № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». В спектр задач Системного оператора включена разработка двух программных документов – Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики сроком на 18 лет и Схемы и программы развития электроэнергетических систем России на ближайшие 6 лет с включением в последнюю планов по развитию региональных энергосистем в части системообразующей сети напряжением 110 кВ и выше. Передача функций разработки СиПР Системному оператору направлена на повышение качества и прозрачности документов перспективного планирования, а также увеличение экономической эффективности принимаемых технических решений по формированию будущего облика энергосистемы при соблюдении установленных параметров ее надежности.