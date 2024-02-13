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В энергосистеме Саратовской области завершена реконструкция ПС 220 кВ Возрождение и линии электропередачи межсистемного транзита

13 февраля 2024, 14:30 346 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: АО СО ЕЭС
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: so-ups.ru

Фото: so-ups.ru

Специалисты филиалов АО «СО ЕЭС» Саратовское РДУ и Самарское РДУ разработали и реализовали комплекс организационных и схемно-режимных мероприятий для проведения реконструкции подстанции (ПС) 220 кВ Возрождение и линии электропередачи (ВЛ) 220 кВ Саратовская ГЭС-Кубра с образованием новых ВЛ 220 кВ Саратовская ГЭС – Возрождение и ВЛ 220 кВ Возрождение – Кубра.

Реконструкция ВЛ 220 кВ Саратовская ГЭС – Кубра с организацией заходов на ПС 220 кВ Возрождение включены в Схему и программу развития электроэнергетических систем России, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2023 № 1095.

ПС 220 кВ Возрождение является одним из важных элементов транзита электроэнергии между энергосистемами Саратовской и Самарской областей, а также одним из основных питающих центров для потребителей Хвалынского района Саратовской области.

В рамках реконструкции ВЛ 220 кВ Саратовская ГЭС – Кубра с отпайкой на ПС Возрождение специалистами филиала ПАО «Россети» – МЭС Волги произведена замена провода и грозозащитных тросов на заходах новых линий электропередачи, на ПС 220 кВ Возрождение установлены новые выключатели и электротехническое оборудование, а также новые устройства РЗА в ячейках образованных ВЛ, помимо этого проведена модернизация схем плавки гололеда на проводах и грозотросах линий 220 кВ.

«Реализация проекта реконструкции ПС 220 кВ Возрождение и ВЛ 220 кВ Саратовская ГЭС – Кубра с сооружением отпайки на подстанцию Возрождение позволит обеспечить бесперебойную работу питающего центра и повысит надежность электроснабжения потребителей, а выполненная в рамках проекта реконструкция схем плавки гололеда повысит надежность работы ВЛ в гололедный период», - отметил заместитель директора – главный диспетчер Саратовского РДУ Дмитрий Софинский.

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Метки: СО ЕЭС, ОДУ СРЕДНЕЙ ВОЛГИ
Отрасль: Электроэнергетика 

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