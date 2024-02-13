Более 100 сотрудников Ленинградского предприятия филиала ПАО «Россети» – МЭС Северо-Запада прошли обучение на новом тренажере, предназначенном для отработки действий оперативного персонала при срабатывании газовой защиты трансформаторов. Это собственная разработка компании.

Тренажер позволяет готовить персонал в условиях, которые максимально приближены к реальным. Ранее аналогичное обучение можно было пройти только на действующем энергообъекте.

Отрабатываются действия при проведении анализа газа из реле. Это важнейший этап испытаний и первичной оценки состояния трансформатора при его отключении. На основе полученных данных принимаются решения о возможности ввода оборудования в работу или вывода в ремонт.

Благодаря новому тренажеру появилась возможность реализовать всю последовательность действий сотрудников, начиная с заполнения «газом» и срабатывания реле на предупредительную сигнализацию, а заканчивая подготовкой сосуда с отобранной пробой для транспортировки в лабораторию.