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"Россети Кубань" приняла на баланс девять энергообъектов на севере края

13 февраля 2024, 16:15 321 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Кубань
Авторы и источники / Правообладателям

Специалисты Ленинградского филиала компании «Россети Кубань» по итогам 2023 года приняли на обслуживание девять энергообъектов, ранее принадлежавших садовым некоммерческим товариществам. Консолидированные объекты электросетевой инфраструктуры расположены в Ейском районе Краснодарского края.

Передача энергообъектов в управление «Россети Кубань» выполнена из-за отсутствия возможности их должного технического обслуживания прежними собственниками. В числе консолидированного имущества: три комплектные трансформаторные подстанции (КТП), шесть воздушных линий электропередачи (ЛЭП) различного класса напряжения общей протяженностью около 33,6 км.

Еще одно преимущество консолидации – возможность установить единые тарифы на передачу электроэнергии и технологическое присоединение. Это позволяет не только создать условия для развития энергетического комплекса Азовского побережья, но и делает процедуру техприсоединения простой и прозрачной. В результате повышается уровень жизни населения, а также темпы развития малого и среднего предпринимательства.

В ближайших планах Ленинградских электрических сетей принять на баланс объекты электросетевого имущества, которые расположены в Ейском районе. В том числе четыре КТП и пять воздушных ЛЭП различного класса напряжения общей протяженностью около 14,4 км.

Консолидация электросетевых активов проводится в соответствии с действующим законодательством (ст. 225, 226 и 234 Гражданского кодекса РФ, Федеральный закон от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике»).

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Метки: РОССЕТИ КУБАНЬ, КОНСОЛИДАЦИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

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