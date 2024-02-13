На территории СНТ «Нептун» Волховского района Ленинградской области специалисты «Россети Ленэнерго» смонтировали и ввели в эксплуатацию новое автоматизированное оборудование отечественного производства: обратимый четырехступенчатый бустер серии ОБ-3 100 кВА.

Бустер - это устройство для повышения напряжения в сети у потребителя при высоких потерях напряжения в сети. Оборудование мониторит электропотребление, осуществляет некоммерческий учет потребляемой энергии, измеряет и архивирует информацию о напряжениях, токах, мощности и других показателях для дальнейшей передачи в автоматизированную систему управления (АСУ).

«Монтаж и наладка бустера выполнялись с применением автогидроподъемника и крана-манипулятора на существующую опору воздушной линии электропередачи 0,4 кВ. Также работниками Волховского района электрических сетей выполнены пусконаладочные работы и ввод бустера в эксплуатацию», - рассказывает первый заместитель директора – главный инженер филиала «Россети Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети» Сергей Туху.

Установка бустера позволила существенно улучшить качество электроснабжения СНТ «Нептун» и устранить снижение напряжения в сетях, которое было обнаружено энергетиками в период повышенных нагрузок. В ближайшее время аналогичное оборудование будет смонтировано в деревне Сумское Новоладожского городского поселения Ленобласти.