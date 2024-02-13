Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» в 2023 году подключили к электрическим сетям 1 835 объектов. Новым потребителям выдано свыше 44 мегаватт (МВт) мощности.

Для технологического присоединения объектов заявителей энергетики ввели в эксплуатацию 46 километров линий электропередачи различного класса напряжения и установили 24 трансформаторные подстанции общей мощностью более 7 мегавольт-ампер (МВА).

В числе объектов, которые филиал «Севкавказэнерго» обеспечил необходимой мощностью, социально значимые учреждения, агропромышленные предприятия, спорткомплексы, построенные в республике в том числе в рамках национальных проектов «Образование», «Культура», «Здравоохранение», «Демография».

Так, специалисты подключили к электросетевой инфраструктуре новый современный Центр культурного развития с концертным залом на 400 зрительских мест в городе Дигоре, школу на 500 мест в селении Кизляр Моздокского района, врачебную амбулаторию в селении Карман-Синдзикау Дигорского района.

Напомним, в Группе компаний «Россети» действуют дистанционные сервисы для удобства заявителей. В их числе личный кабинет на сайте Портал-ТП.РФ, через который каждый может направить в энергокомпанию заявку на подключение к сетям и получение необходимой мощности.