Компания "Востсибуголь" готова заплатить 143 млн рублей за первый этап строительства железной дороги к Ирбейскому угольному разрезу. Работы планируют начать в 2024-м году.

Согласно сайту госзакупок, компания "Востсибуголь" планирует реконструировать железнодорожные подъездные пути к Ирбейскому угольному разрезу (Красноярский край). Начальная максимальная сумма контракта за первый этап работ составляет 143,6 млн рублей. Заявки на конкурс подрядчиков принимаются до 26 февраля.

Согласно плану работ (имеется в распоряжении Mashnews), на первом этапе пройдет разработка грунта (обязательно гидравлическим экскаватором), прокладка водоотводных канав, устройство верхнего строения пути (укладка старых и новых рельсов, установка стрелочных переводов и балластировка пути).

Проектная и рабочая документация уже есть, ее разработала ООО “Энергия”. Также подрядчику указывают, на особые условия расположения разреза - заболоченная местность (поэтому обязательны канавы) и сейсмичность 7 баллов.

В 2012-м году на железной дороге, ведущей к разрезу, сошли с рельсов несколько вагонов с углем. Никто не пострадал, но временно пришлось перекрыть движение даже по дублирующей автомобильной дороге.

Ирбейский разрез начали разрабатывать в 2000-м году. В 2006-м он вошел в состав “Иркусткэнерго”, а в 2008-м перешел на баланс “Востсибугля”. Он является самым компактным разрезом компании. В 2021-м году она взяла курс на увеличение добычи угля в разрезе до трех миллионов тонн в год. Сейчас он добывает именно столько и обсуждается возможность увеличения добычи до пяти миллионов тонн.