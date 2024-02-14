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  • Энергетики филиала "Россети Урал"-"Пермэнерго" создали электросетевой комплекс для нового жилого дома в микрорайоне "Любимов" г. Березники

Энергетики филиала "Россети Урал"-"Пермэнерго" создали электросетевой комплекс для нового жилого дома в микрорайоне "Любимов" г. Березники

14 февраля 2024, 15:30 415 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Урал
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: Пермэнерго

Фото: Пермэнерго

Специалисты Березниковских электрических сетей обеспечили электроснабжение построенного «Корпорацией развития Пермского края» шестнадцатитиэтажного трехсекционного многоквартирного жилого дома, расположенного в квартале 15 микрорайона «Любимов» по адресу: Строгановский бульвар, 13.

Для выполнения обязательств по договору технологического присоединения энергетики установили в центре электрических нагрузок блочную комплектную трансформаторную подстанцию № 865, оснащенную двумя трансформаторами мощностью 1250 кВА каждый. Кроме того, энергетики проложили кабельные линии 10 кВ общей протяженностью почти километр. Эти и другие мероприятия позволили обеспечить выдачу запрошенной застройщиком мощности в объеме 446,5 кВт.

Новый жилой дом включает в себя 240 квартир общей жилой площадью 10,4 тысячи квадратных метров.

Это 29-й по счету дом микрорайона «Любимов». Строительство «Любимова» - важный социальный проект Верхнекамья. Больше 12 тысяч человек, жилье которых было признано непригодным для проживания из-за техногенной аварии, вселились здесь в новые квартиры.

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Метки: РОССЕТИ УРАЛ, ПЕРМЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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