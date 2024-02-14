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На нефтеперекачивающей станции в Татарстане пройдет реконструкция резервуарного парка

14 февраля 2024, 14:00 408 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ФАУ Главгосэкспертиза России
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: АО «Транснефть – Прикамье»

Фото: АО «Транснефть – Прикамье»

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на строительство нового стального резервуара РВСП-10000 №13 на площадке нефтеперекачивающей станции в Альметьевском районе Республики Татарстан.

«Работы по реконструкции резервуарного парка проводятся в рамках плановых мероприятий для повышения надежности и экологической безопасности инфраструктуры системы ПАО «Транснефть». Новый стальной резервуар с понтоном РВСП-10000 заменит демонтируемый резервуар на территории НПС-3», – сообщил главный эксперт проекта Эдуард Мушкарин.

Строительный объем нового резервуара – 10968 куб. м, его диаметр составит 34,2 м. Кроме того, проект реконструкции резервуарного парка на площадке НПС-3 включает строительство порядка 2 км технологических трубопроводов, а также монтаж систем пожаротушения, водяного охлаждения, канализации, установку узлов запорной арматуры, прокладку кабелей и других необходимых систем.

Застройщик – АО «Транснефть – Прикамье».

Генеральный проектировщик – АО «Институт по проектированию магистральных трубопроводов».

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Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ИНФРАСТРУКТУРА, ТРАНСНЕФТЬ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность Строительство 

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