Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на строительство нового стального резервуара РВСП-10000 №13 на площадке нефтеперекачивающей станции в Альметьевском районе Республики Татарстан.

«Работы по реконструкции резервуарного парка проводятся в рамках плановых мероприятий для повышения надежности и экологической безопасности инфраструктуры системы ПАО «Транснефть». Новый стальной резервуар с понтоном РВСП-10000 заменит демонтируемый резервуар на территории НПС-3», – сообщил главный эксперт проекта Эдуард Мушкарин.

Строительный объем нового резервуара – 10968 куб. м, его диаметр составит 34,2 м. Кроме того, проект реконструкции резервуарного парка на площадке НПС-3 включает строительство порядка 2 км технологических трубопроводов, а также монтаж систем пожаротушения, водяного охлаждения, канализации, установку узлов запорной арматуры, прокладку кабелей и других необходимых систем.

Застройщик – АО «Транснефть – Прикамье».

Генеральный проектировщик – АО «Институт по проектированию магистральных трубопроводов».