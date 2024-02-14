Николай Шульгинов провёл совещание с участием Губернатора Сахалинской области Валерием Лимаренко и представителями энергокомпаний по вопросу наращивания генерирующих мощностей в регионе.

Было отмечено, что рассмотрение вопроса необходимо в связи с ростом потребления электрической энергии в Сахалинской области, связанным с реализацией крупных промышленных проектов.

«При увеличении спроса на электроэнергию, безусловно, необходимо строительство генерации. Однако прогнозируемый прирост новых потребителей нужно хорошо проанализировать и рассчитать требуемый объём дополнительной генерирующей мощности», – отметил Николай Шульгинов.

По его словам, на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 уже ведётся работа, которая в том числе увеличит запас электроэнергии в регионе – это монтаж двух газотурбинных установок общей мощностью 50 МВт.



Кроме этого, стороны обсудили возможность строительства второй очереди Сахалинской ГРЭС-2, которая обеспечит дополнительный прирост мощности.