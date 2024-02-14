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Поиск алмазов в Якутии оценили в 729,8 млн

14 февраля 2024, 15:00 424 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Ростендер
Авторы и источники / Правообладателям

В Якутии объявлен конкурс на поиск алмазов в центральной части Менда-Барылайской площади (участок Тамминский), сообщает RosTender.info.

Управление по недропользованию по Республике Саха (Якутия) принимает заявки на участие до 1 марта. На работы выделят 729,8 млн рублей из федерального бюджета.

Специалисты займутся локализацией участков ранга «куста» кимберлитовых трубок и выявлением алмазоносных кимберлитовых тел. Также подрядчик оценит прогнозные ресурсы алмазов категории Р2 и разработает рекомендации по направлению дальнейших геологоразведочных работ.

Работы охватят Хангаласский, Амгинский и Мегино-Кангаласский районы. Площадь работ – 2755 км2. Мероприятия начнутся после заключения государственного контракта и завершатся к концу 2026 года. Всего предусмотрено 6 этапов.

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Метки: РОСТЕНДЕР, ЯКУТИЯ
Отрасль: Горнодобывающая промышленность 

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