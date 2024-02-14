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Самарские энергетики готовятся к реализации ремонтной программы

14 февраля 2024, 15:15 417 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Россети Волга
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В текущем году на программу технического обслуживания и ремонтов филиала ПАО «Россети Волга» – «Самарские распределительные сети» будет выделено более 625 млн рублей. Работы будут вестись на объектах, включенных в программу текущего года по результатам проведенного технического аудита.

В плане энергетиков на текущий год – капитальный ремонт силовых трансформаторов на подстанциях 110 кВ Сосновка и Коханы. Еще на 107 подстанциях 35-110 кВ будет выполнено обслуживание и ремонт основного и вспомогательного оборудования. Работы будут вестись и на 74 воздушных линиях электропередачи 35-110 кВ.

Большой объем будет выполнен на распределительных сетях 0,4-10 кВ. В общей сложности энергетикам предстоит отремонтировать 862 ВЛ и 615 КТП во всех районах Самарской области.

Особое внимание будет уделено расчистке просек воздушных линий электропередачи. В 2024 году запланирована механизированная и ручная расчистка более 779,6 га. В настоящее время ведется подготовка мульчерной техники к работам.

Кроме того, в раках технического обслуживания энергообъектов будут проведены диагностика, испытания и измерения основного оборудования электрических сетей, а также проверка состояния маслонаполненного оборудования.

Массовые ремонтные работы начнутся после середины апреля, когда будет официально завершен осенне-зимний период. Однако, если позволят погодные условия, специалисты приступят к ремонтным работам раньше указанного срока.

План программы технического обслуживания и ремонтов охватывает все муниципальные районы Самарской области. Для безопасного производства работ электроснабжение на участке работ будет приостановлено. О плановых и неплановых работах можно узнать на сайте ПАО «Россети Волга» в разделе «Потребителям» и на сайте информационного агентства «Волга Ньюс» в разделе «Энергетика».

Ежегодный комплекс мер, направленных на ремонт и замену электрооборудования – приоритетная задача «Самарских распределительных сетей». Качественное и полноценное выполнение программы технического обслуживания и ремонтов позволяет снизить технический износ оборудования и обеспечить надежное и качественное электроснабжение потребителей предстоящей зимой.

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Метки: РОССЕТИ ВОЛГА, САМАРСКИЕ РС
Отрасль: Электроэнергетика 

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