Для реализации этого проекта город предоставил компании земельный участок площадью 0,7 гектара в районе Гольяново. Новый цех позволит предприятию увеличить ежегодный объем выпуска лифтов почти в 1,5 раза и трудоустроить 85 человек.

Столичное электротехническое предприятие в рамках реализации масштабного инвестпроекта (МаИП) открыло производственный цех по выпуску высокоскоростных лифтов. В начале 2024 года компания получила сертификат на серийный выпуск такой продукции. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Москва — один из крупнейших производителей и потребителей лифтов в России. На столицу приходится почти половина подъемников, которые выпускают в стране.

«Согласно данным Росстата, по итогам 11 месяцев 2023 года в России выпустили 24,9 тысячи лифтов, из них 12 тысяч — в Москве. Предлагаемые городом меры поддержки помогают промышленникам реализовывать инновационные проекты, разрабатывать новую продукцию, расширять предприятия и закрывать потребности рынка. Так, в рамках масштабного инвестиционного проекта завод “МЭЛ” открыл производство высокоскоростных лифтов со скоростью до четырех метров в секунду и в начале 2024 года получил сертификат на серийный выпуск этого оборудования. Новый цех позволит предприятию увеличить ежегодный объем изготавливаемой продукции почти в 1,5 раза — с 2,7 тысячи до четырех тысяч единиц. Кроме того, здесь смогут трудоустроиться 85 человек», — отметил Владимир Ефимов.

Создание производства высокоскоростных лифтов заняло меньше года — строительно-монтажные работы начались в феврале и завершились в декабре 2023-го. Для реализации этого МаИП город предоставил компании земельный участок площадью 0,7 гектара в районе Гольяново по адресу: 2-й Иртышский проезд, дом 11. Инвестор вложил в проект более одного миллиарда рублей.

Производственные мощности нового цеха позволят ежегодно выпускать до одной тысячи высокоскоростных подъемников со скоростью четыре метра в секунду, в том числе пассажирских и больничных с грузоподъемностью до двух тысяч килограммов, а также лифтов бизнес- и премиум-класса со скоростью три и четыре метра в секунду, разработанных под индивидуальные запросы заказчика.

«Сегодня завод входит в топ-5 отечественных производителей лифтов. Около 65 процентов выпускаемой продукции предприятия поставляется в Московский регион, остальные 35 процентов — в другие регионы страны. В апреле 2023-го город присвоил заводу статус промышленного комплекса, который дает право на налоговые льготы. Благодаря этой мере поддержки ежегодная экономия предприятия может достигать 33,1 миллиона рублей. Вырученные средства компания может инвестировать в собственное развитие, расширение ассортимента и приобретение современного оборудования», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Новое производство компании оснастили современным оборудованием. Это, например, три лазерных станка мощностью шесть киловатт для резки листов металла на детали необходимого размера и формы, дыропробивной станок для пробивки отверстий, штамповки, вырубки, неглубокой вытяжки в листовом, полосном, прокатном или фасонном металле, гравировочный станок для нанесения изображений или изготовления объемных рисунков, а также принтер с ЧПУ для печати на листах металла. В ближайшее время будут закуплены панелегиб и два гибочных станка.

По словам генерального директора компании Руслана Родикова, завод первым в стране запустил серийное производство лифтов со скоростью два с половиной метра в секунду и начал выпуск подъемников с улучшенными техническими параметрами для объектов комфорт-класса. Производство полного цикла предприятия включает в себя проектирование изделий, резку металла, изготовление, гибку, сварку и покраску деталей, сборку кабин лифтов, комплектацию готовых подъемников, отправку на хранение, отгрузку на объект и монтаж оборудования.

Сегодня в городе работает более 260 предприятий машиностроения, которые производят лифты и оборудование, конвейеры, станки, арматуру для трубопроводов, системы вентиляции и другие промышленные установки.

Промышленные предприятия, включая машиностроение, могут воспользоваться широким спектром городских мер поддержки. С марта 2022 года Москва выделяет земельные участки по ставке один рубль в год под строительство или расширение производств. С 2016-го город присваивает предприятиям статус промышленного комплекса. В настоящее время такой статус имеют 70 предприятий, где создано свыше 80 тысяч рабочих мест. Для них действует специальный налоговый режим.

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