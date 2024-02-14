Речь идет об участке с 35 км по 40 км в Пушкинском районе.

В настоящее время движение на нем осуществляется по четырем полосам в каждую сторону, но дорога не справляется с постоянно растущим трафиком — интенсивность движения здесь превышает 80 тыс. автомобилей в сутки.

В ходе реконструкции проезжая часть будет расширена до 8-12 полос, что позволит распределить поток автотранспорта и минимизировать возможность образования пробок. Также проектом предусмотрено строительство моста через реку Скалба и транспортной развязки на пересечении Ярославского шоссе с улицей Центральной в г.Пушкино.

В текущем квартале дорожники приступят к подготовительным работам, связанным с выкупом земельных участков и переустройством коммуникаций. Ожидаемый эффект: увеличение пропускной способности одного из наиболее загруженных участков федеральной дороги, соединяющей не только Подмосковье со столицей, но и северные регионы с центральной частью России. Работы выполнят до конца 2026 года.

*** Этот проект — очередной этап реконструкции Ярославского шоссе. В 2020 году ФКУ «Центравтомагистраль» реконструировало участок с 29 по 35 км с увеличением полос движения до восьми, строительством двух транспортных развязок, которые позволили ликвидировать светофорное регулирование и значительно повысили транспортную доступность городов Ивантеевка и Пушкино. В 2022 году было открыто движение по транспортной развязке в городе Мытищи.Современный инфраструктурный объект обеспечил бесперебойное сообщение между федеральной трассой М-8 «Холмогоры» и одной из основных городских улиц.