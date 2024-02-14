Отремонтированные дорожные объекты Саранска осмотрели 12 февраля министр транспорта Виталий Савельев, руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков и глава Республики Мордовия Артëм Здунов. Они ознакомились с результатами капитального ремонта моста через р. Саранку на ул. Ботевградской и путепровода на ул. Титова. Оба объекта приведены к нормативам за счет средств регионального бюджета в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». После того, как сооружения ввели в эксплуатацию, транспортная ситуация в столице Мордовии значительно улучшилась.

Также они осмотрели мост-путепровод через р. Инсар по ул. Коммунистической, который является объектом культурного наследия. Это одна из основных транспортных артерий с высокоинтенсивным движением, соединяющая северо-восточную и центральную части города.

Одной из главных строек в ближайшие годы станет автодорога на ул. Строительной с путепроводом через железнодорожные пути и р. Инсар. Протяженность объекта ‒ 5,8 км.

В ходе рабочей поездки Виталий Савельев и Роман Новиков приняли участие в итоговой коллегии Государственного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Республики Мордовия. В своем выступлении глава Минтранса России подчеркнул, что повышение качества дорожной инфраструктуры в регионах ‒ один из приоритетов развития транспортной системы России. В 2023 году достигнуты рекордные показатели по строительству и ремонту, это более 31 тыс. км дорог.

«В Республике Мордовия на начало 2024 года благодаря федеральной поддержке за последние четыре года удалось более чем в полтора раза повысить долю региональных дорог в нормативе – с 28 до 46 %. В Саранской агломерации доля дорог в нормативном состоянии выросла еще значительнее – с 45 до 83 %. Заявленный план на конец 2024 года – свыше 51 % региональных дорог и 85 % дорог Саранской агломерации. Уверен, с учетом динамики работ установленные показатели нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Республике Мордовия будут достигнуты», ‒ сообщил Виталий Савельев.

Как подчеркнул Артём Здунов, создание современной и надежной транспортной инфраструктуры – одна из стратегических задач, поставленных Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным перед транспортным комплексом.

«Объем дорожного фонда Мордовии в 2023 году составил более 13 млрд рублей – почти в два с половиной раза больше, чем три года назад. Позитивная динамика позволила нам продолжить реализацию крупных капиталоемких объектов, построить и отремонтировать за год почти 360 км автомобильных дорог. Министерству транспорта и Росавтодору спасибо за реальную помощь и дополнительные объемы поддержки. За счет дорожного фонда мы за последние годы закрыли много проблемных вопросов, принципиально стали заниматься дорогами в малых населенных пунктах, прилегающих территориях МКД, на подъездах к объектам социальной инфраструктуры», – сообщил глава региона.

В свою очередь, глава Росавтодора Роман Новиков отметил, что в дорожном хозяйстве Республики Мордовия за последние годы произошли серьезные изменения.

«Субъект ставит перед собой амбициозные цели и получает на их реализацию внушительную федеральную поддержку. В 2024‒2026 годах на дорожную деятельность в Республике Мордовия из федерального бюджета планируется направить 12,4 млрд рублей», — подчеркнул Роман Новиков.

Через Республику Мордовия проходит федеральная трасса М-5 «Урал». Чтобы улучшить связанность территорий региона и перенаправить транзитный транспорт, строится новый участок дороги М-5 в обход нескольких населенных пунктов (Умет, Аким-Сергеевка и Зубова Поляна) протяженностью более 57 км. Завершить работы планируется в 2025 году.

«Считаю важным отметить, что благодаря совместной работе федеральных органов власти и Правительства Республики Мордовия сформированы все условия для дальнейшего развития транспортной сферы региона», – добавил Виталий Савельев.

В завершение итоговой коллегии глава Минтранса России вручил ведомственные награды работникам, внесшим особый вклад в развитие транспортной отрасли России и Мордовии.

На рабочей встрече министра транспорта и главы региона обсуждалось развитие дорожно-транспортного комплекса республики. В частности, речь шла об обновлении подвижного состава общественного транспорта Саранской городской агломерации. За счет средств резервного фонда в Республику Мордовия в 2022 году передано 35 автобусов. Также Минтранс России осуществляет поддержку субъектов Российской Федерации с привлечением средств ФНБ – в 2024 году планируется передать в регион четыре низкопольных автобуса малого класса.

Руководство республики разработало и утвердило региональную стратегию развития транспорта. Пакет необходимых документов позволит Мордовии претендовать на поставки подвижного состава с механизмом компенсации 60 % стоимости транспортного средства по лизинговым договорам.