Забайкалье получит полмиллиарда на поиск серебряных руд

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Эталон испытаний. Почему испытательный центр ВНИИКП считается контрольной точкой проверки качества
В Забайкалье объявлен тендер на поиск серебросодержащего полиметаллического оруденения в пределах Чашинской площади, сообщает RosTender.info.
Департамент по недропользованию по Дальневосточному Федеральному округу принимает заявки на участие до 1 марта. Объем выделенных средств на работы составит 518,3 млн рублей из средств федерального бюджета.
Мероприятия пройдут в 4 этапа и завершатся к концу 2026 года. Площадь работ – 111,8 км2 в Калганском и Нерчинско-Заводском районах. Специалистам предстоит выявить пологозалегающее стратифицированное серебросодержащее полиметаллическое оруденение. Также необходимо заняться локализацией и оценкой прогнозных ресурсов категории Р1 и Р2. Затем подрядчик разработает рекомендации по направлению дальнейших геологоразведочных работ.
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