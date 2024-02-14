Забайкалье получит полмиллиарда на поиск серебряных руд

В Забайкалье объявлен тендер на поиск серебросодержащего полиметаллического оруденения в пределах Чашинской площади, сообщает RosTender.info.

Департамент по недропользованию по Дальневосточному Федеральному округу принимает заявки на участие до 1 марта. Объем выделенных средств на работы составит 518,3 млн рублей из средств федерального бюджета.

Мероприятия пройдут в 4 этапа и завершатся к концу 2026 года. Площадь работ – 111,8 км2 в Калганском и Нерчинско-Заводском районах. Специалистам предстоит выявить пологозалегающее стратифицированное серебросодержащее полиметаллическое оруденение. Также необходимо заняться локализацией и оценкой прогнозных ресурсов категории Р1 и Р2. Затем подрядчик разработает рекомендации по направлению дальнейших геологоразведочных работ.