В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в этом году продолжатся работы по строительству и реконструкции участков региональных и местных дорог и искусственных сооружений. Планируется ввести в эксплуатацию 117 таких объектов, сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«На протяжении пяти лет нацпроект “Безопасные качественные дороги„ помогает приводить в порядок сотни участков улично-дорожной сети в городских агломерациях, транспортных развязок и искусственных сооружений. В результате дорожная инфраструктура в стране постепенно становится более современной, надёжной, что, несомненно, положительно сказывается на общем развитии регионов и на комфорте жителей. В этом году эту работу мы также активно продолжим – реконструируем и построим 117 таких объектов», – сказал Марат Хуснуллин.

Заместитель руководителя Росавтодора Игорь Костюченко отметил важность работы по модернизации дорожного каркаса в регионах.

«Национальный проект позволяет регионам решать те проблемные вопросы, которые не решались долгое время. Новые и обновлённые развязки, мосты и путепроводы, построенные участки дорог позволят повысить качество жизни населения. В частности, протяжённость объектов, которые планируется ввести в эксплуатацию после строительства и реконструкции в этом году, составляет 390 км», – сказал Игорь Костюченко.

Один из крупнейших проектов – строительство восточного выезда из Уфы. Скоростная магистраль соединит две федеральные трассы М-5 и М-7 и позволит вывести транзитный транспорт с улиц столицы Республики Башкортостан. Сейчас строительная готовность составляет 87%. Основные работы на восточном выезде из Уфы завершили ещё осенью, сейчас ведётся облицовка фасадов припортальных стен, на мостовом сооружении и эстакаде устраивают водоотводные коллекторы, монтируют перильное ограждение и шумозащитные экраны. Полностью завершить работы на восточном выезде планируют в этом году.

В Республике Северная Осетия – Алания обустраивают маршрут к будущему круглогодичному горнолыжному туристско-рекреационному комплексу «Мамисон» – это важнейший проект для развития туристического кластера. В этом сезоне продолжается строительство 14-километрового участка дороги от моста у селения Нижний Зарамаг до самого комплекса. Готовность объекта составляет 65%.

В столице Республики Мордовия продолжается строительство двухполосной магистральной дороги по улице Пролетарской и путепровода через железнодорожные пути. Протяжённость объекта – 1,2 км. После завершения строительства горожане и гости города смогут добираться из центра на северный участок объездной Саранска напрямую.