Горнопромышленные предприятия «Земтек Буровзрывные работы Удокан» и «Земтек Открытые Горные работы Удокан» в качестве резидентов территории опережающего развития (ТОР) «Забайкалье» реализуют два проекта на территории Удоканского месторождения в рамках соглашения с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ). Специалисты «Земтека» проведут комплекс буровзрывных работ, а также окажут услуги по экскавации и транспортировке горной массы. Объем инвестиций составит более 3 млрд рублей, на новых предприятиях создаются рабочие места для более чем 500 специалистов, в первую очередь, для жителей Забайкалья.

Компании будут вести работы на карьере Западный в районе поселка Удокан Забайкальского края, на одном из крупнейших в мире месторождений меди, мощность которого составляет 26,7 млн тонн.

«Мы давно работаем в Забайкалье, участвуем в реализации ряда федеральных проектов. С декабря прошлого года оказываем комплекс услуг для горно-металлургического комбината «Удоканская медь». В рамках договора в течение нескольких ближайших лет мы выполним полный цикл буровзрывных работ – от бурения скважин и производства взрывчатых веществ до проведения взрывов на карьере, после чего будем добывать и транспортировать горную массу на комбинат. Мощность проекта -7,2 млн кубических метров взорванной горной массы в год. Уже сейчас на объектах задействовано более 80 единиц нашей техники. Большое внимание уделяем созданию комфортных условий работы не только вахтовых сотрудников, но и местных жителей – в прошлом году, например, открыли современное кафе недалеко от поселка Новая Чара. Развитие территории и создание новых рабочих мест считаем для себя важной и нужной задачей», - пояснил основатель и генеральный директор холдинга «Земтек» Сергей Андрианов.

Напомним, горно-металлургический комбинат «Удокан» один из крупнейших проектов на Дальнем Востоке, и реализуется с использованием механизмов господдержки в статусе резидента ТОР «Забайкалье» (объем инвестиций более 230 млрд рублей).

«Сегодня в Забайкальском крае реализуются масштабные горнодобывающие проекты, необходимые для поддержки стабильного экспортного потока полезных ископаемых и создания новых добычных и перерабатывающих производств. Мы со своей стороны стараемся максимально быстро адаптировать действующие механизмы господдержки к новым вызовам, помогаем решать наиболее актуальные проблемы, с которыми сталкиваются инвесторы. Налоговые льготы и административные преференции режима ТОР обеспечивают резидентам выгодное вложение инвестиций и создание востребованных производств», - рассказала директор КРДВ Забайкалье Дина Архипенко.

По данным КРДВ, на ТОР «Забайкалье» проекты реализуют 58 резидентов. Бизнес фактически вложил 253,8 млрд рублей и создал боле 8,8 тыс. рабочих мест для забайкальцев.