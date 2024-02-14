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"Россети Северный Кавказ" приняли на обслуживание электросети Карачаевского городского округа

14 февраля 2024, 14:30 442 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Россети Северный Кавказ
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: rossetisk.ru

Фото: rossetisk.ru

Компании «Россети Северный Кавказ» с 1 января 2024 года передано в аренду электросетевое имущество ООО «Энерго Сети КГО» в Карачаевском городском округе Карачаево-Черкесии.

Данная работа проведена в рамках консолидации энергообъектов территориальных сетевых организаций (ТСО), не соответствующих критериям, указанным в Постановлении Правительства РФ № 807 от 30 апреля 2022 года. В соответствии с этим документом, начиная с 2023 года увеличены количественные характеристики электросетевого имущества, которое должно находиться в собственности компаний, претендующих на получение статуса ТСО.

Поскольку ООО «Энерго Сети КГО» не соответствовало данным критериям, с 2024 года оно лишено статуса ТСО. Чтобы обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей этой организации, достигнута договоренность о передаче ее электросетевого имущества в аренду «Россети Северный Кавказ».

Таким образом, на обслуживание филиалу «Россети Северный Кавказ» – «Карачаево-Черкесскэнерго» переданы 70 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ суммарной мощностью 24,9 МВА, 135,3 км воздушных и кабельных линий электропередачи 0,4/10 кВ. От этих энергообъектов осуществляется электроснабжение порядка 4,4 тыс. потребителей Карачаевского городского округа, в том числе 1 030 юридических лиц.

Что касается оплаты использованной электроэнергии, то здесь для потребителей ничего не изменилось: все платежи, как и ранее, будет принимать Карачаевское городское энергосбытовое отделение филиала «Карачаево-Черкесскэнерго».

«Россети Северный Кавказ» напоминают, что за обслуживание внутридомовых инженерных коммуникаций в многоквартирных домах, в том числе электрических сетей, несут ответственность управляющие компании или товарищества собственников жилья.

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Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКЭНЕРГО, КЧР, КОНСОЛИДАЦИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

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