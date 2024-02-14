«Россети Тюмень» завершили два значимых инвестпроекта по развитию электросетевой инфраструктуры Сургута – крупнейшего города Ханты-Мансийского автономного округа. Энергетики подключили к сетям новые многоквартирные дома, а также организовали резервное электроснабжение соцобъектов и застройки, в которой проживают 4 тысячи горожан. На реализацию мероприятий компания направила порядка 10,5 млн рублей.

Энергетики выполнили технологическое присоединение двух новых многоэтажных домов в Сургуте. Для выдачи 2 МВт мощности специалисты проложили 4 кабельные линии общей протяженностью 660 метров. При проведении работ применялся метод горизонтального направленного бурения. Такая технология позволила не вскрывать дорожное полотно и не ограничивать движение транспорта. Электроснабжение новостроек будет осуществляться через трансформаторную подстанцию от двух независимых высоковольтных питающих центров.

В рамках реализации второго инвестпроекта «Россети Тюмень» организовали резервное электроснабжение 11 социально значимых объектов и более 4 тыс. жителей города. Чтобы выполнить резервирование подачи энергоресурса, специалисты построили две кабельные линии 10 кВ общей протяженностью более 300 метров и подключили трансформаторную подстанцию ко второму центру питания.

«Россети Тюмень» регулярно реализуют проекты инвестиционной программы, направленные на повышение надежности электроснабжения потребителей Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО. Строительство новой электросетевой инфраструктуры способствует улучшению качества жизни населения, а также развитию региона, на территории которого сосредоточены крупнейшие российские месторождения углеводородов.