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"Россети Урал" подготовили сетевую инфраструктуру для туристического кластера "Гора Белая" в Свердловской области

14 февраля 2024, 16:15 408 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Россети Урал
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Фото: Россети Урал

Фото: Россети Урал

С учетом планов развития горнолыжного комплекса свердловские энергетики построили новые энергообъекты: блочный комплектный распределительный пункт на 18 ячеек с вакуумными выключателями и двухцепную кабельно-воздушную линию электропередачи 6 кВ общей протяженностью по цепям 4,2 км. Воздушные участки ЛЭП выполнены на железобетонных опорах, в месте пересечения с автодорогой энергетики установили металлические анкерно-угловые опоры с антикоррозийным оцинкованным покрытием.

При строительстве были применены передовые технологии и оборудование, позволяющие обеспечить эффективную защиту от повреждений, сократить время локализации и устранения технологических нарушений, повысить наблюдаемость и управление параметрами сети. Специалисты установили на ЛЭП ограничители перенапряжения, индикаторы повреждения, разъединители, организовали передачу телеметрической информации с распределительного пункта посредством современного цифрового канала по волоконно-оптической линии связи.

Также энергетики провели работы на питающем центре горнолыжного комплекса - подстанции 110 кВ «Белогорье»: заменили трансформаторы тока и щитовые приборы в закрытом распредустройстве 6кВ и модернизировали устройства телемеханики.

Объем вложений компании «Россети Урал» в строительство новых электросетевых объектов и усиление существующей сети составил 58,5 млн рублей.

Гора Белая является одной из красивейших на Среднем Урале. Туристический кластер включает в себя одноименный горнолыжный комплекс, всесезонный эко-маршрут «Река Чусовая», тематические парки на территории Висимского заповедника. Заказчиком для организации работ является Правительство области. Выполненные энергетиками работы позволят обеспечить надежное энергоснабжение новых горнолыжных трасс, канатных дорог и инфраструктуры горнолыжного комплекса: насосных станций, системы снегообразования, освещения трасс, зданий технической зоны, гостиниц, объектов общественного питания и мест отдыха, предусмотренных проектом развития туристического кластера.

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Метки: РОССЕТИ УРАЛ, СВЕРДЛОВЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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