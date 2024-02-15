Для обеспечения качественного и надежного электроснабжения Центральной районной больницы им. профессора В.Н. Розанова на ул. Авиационной в г. Пушкино специалисты «Мособлэнерго» установили новое силовое оборудование в трансформаторной подстанции ТП-1278. Два современных трансформатора мощностью по 630 кВА заменили агрегаты аналогичной мощности, но исчерпавшие свой ресурс.

Выполненные мероприятия необходимы для эксплуатации нового рентгеновского оборудования больницы. Работы в электроустановке производились в начале февраля текущего года в рамках реализации программы капитального ремонта электросетевого хозяйства в городском округе.

В 2023 году в рамках реализации программы капитального ремонта в городском округе Пушкинский было отремонтировано 21,4 км кабельных и воздушных линий электропередачи, электрооборудование четырех трансформаторных подстанций и строительная часть 18 ТП, расчищено от древесно-кустарниковой растительности 14,6 га охранной зоны ЛЭП.