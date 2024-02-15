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  • Для подключения нового медоборудования Пушкинской районной больницы энергетики заменили трансформаторы в подстанции

Для подключения нового медоборудования Пушкинской районной больницы энергетики заменили трансформаторы в подстанции

15 февраля 2024, 16:45 446 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Министерство энергетики Московской области
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: minenergo.mosreg.ru

Фото: minenergo.mosreg.ru

Для обеспечения качественного и надежного электроснабжения Центральной районной больницы им. профессора В.Н. Розанова на ул. Авиационной в г. Пушкино специалисты «Мособлэнерго» установили новое силовое оборудование в трансформаторной подстанции ТП-1278. Два современных трансформатора мощностью по 630 кВА заменили агрегаты аналогичной мощности, но исчерпавшие свой ресурс.

Выполненные мероприятия необходимы для эксплуатации нового рентгеновского оборудования больницы. Работы в электроустановке производились в начале февраля текущего года в рамках реализации программы капитального ремонта электросетевого хозяйства в городском округе.

В 2023 году в рамках реализации программы капитального ремонта в городском округе Пушкинский было отремонтировано 21,4 км кабельных и воздушных линий электропередачи, электрооборудование четырех трансформаторных подстанций и строительная часть 18 ТП, расчищено от древесно-кустарниковой растительности 14,6 га охранной зоны ЛЭП.

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Метки: МОСОБЛЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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