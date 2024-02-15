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"Россети Московский регион" обеспечили мощностью складской комплекс на востоке Подмосковья

15 февраля 2024, 16:30 451 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО Россети Московский регион
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Специалисты «Россети Московский регион» обеспечили мощностью в размере 650 кВт комплекс складских помещений в деревне Кабаново Орехово-Зуевского городского округа.

Для выдачи заявителю мощности, необходимой для развития, энергетики построили участок воздушной линии 6 кВ, оснастив ее реклоузером 6 кВ номинальным током от 500 до 1000 А. Вместе с тем был установлен многотарифный высоковольтный узел учета электроэнергии. Подача электроснабжения для абонента третьей категории надежности осуществляется с подстанции 110 кВ «Ликино».

Складской комплекс для хранения непродовольственных товаров располагается на территории индустриального парка «Кабаново», в непосредственной близости к трассе А-108 «Московское большое кольцо». Он занимает площадь 1400 кв. м, оснащен инженерными коммуникациями: системой вентиляции, отоплением, а также асфальтированными подъездными путями.

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Метки: РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН, МОЭСК, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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