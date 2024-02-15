Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Карачаево-Черкесскэнерго» в 2023 году установили новое оборудование на восьми подстанциях 35-110 кВ.

В результате повышена надежность электроснабжения порядка 18 тысяч жителей республики, крупного фармацевтического предприятия, птицефабрики, объектов Специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук, нескольких десятков социальных учреждений.

На подстанциях «Майская», «Салихо» и «Ратан» в Прикубанском, Урупском и Зеленчукском районах вместо устаревших масляных установлены 19 новых вакуумных выключателей. Эти коммутационные устройства обеспечивают работу всей энергосистемы при нештатных ситуациях. Среди достоинств нового оборудования – простота конструкции, высокая коммутационная износостойкость, пожаро- и взрывобезопасность, отсутствие загрязнения окружающей среды.

На подстанции «Кичи-Балык» в Малокарачаевском районе смонтирован новый трансформатор напряжения.

Девять новых вентильных разрядников 35-110 кВ установлены на подстанциях «Салихо», «Преградная» и «Электроизолит» в Урупском и Зеленчукском районах.

На подстанции «Романтик», которая обеспечивает электроэнергией горнолыжный курорт Архыз в Зеленчукском районе, смонтированы семь новых элементов аккумуляторной батареи.

На питающем центре «Эрсакон» в Адыге-Хабльском районе на масляном выключателе 35 кВ выполнена замена на новые отделителей-короткозамыкателей.

Работы проведены в рамках реализации программы технического перевооружения и реконструкции энергообъектов филиала «Карачаево-Черкесскэнерго».