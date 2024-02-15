В Хакасии началась реконструкция подстанции 500 кВ «Означенное», которая участвует в выдаче мощности Саяно-Шушенской ГЭС и является ключевым звеном энергокольца 220 кВ, питающего соседний регион – Туву. В результате проекта энергообъект войдет в тройку крупнейших в Сибири.

На подстанции установят новое оборудование, а его мощность вырастет в 1,5 раза – до более чем 2,4 тыс. МВА. Это обеспечит условия для социального и экономического развития регионов, где живет 870 тыс. человек, находятся перспективные производства. Стоимость работ – около 3,3 млрд рублей.

Сейчас мощность подстанции составляет 1,6 тыс. МВА. В ходе реконструкции энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Сибири установят дополнительную группу силовых автотрансформаторов отечественного производства общей мощностью 801 МВА. Для повышения надежности оборудование оснастят системой мониторинга технического состояния высоковольтных вводов.

Кроме того, на подстанции смонтируют новые коммутационные аппараты 500 кВ и 220 кВ, ограничители перенапряжений, трансформаторы тока и напряжения, цифровые устройства релейной защиты и противоаварийной автоматики.

Работы проводятся в рамках Комплексного плана энергоснабжения инвестиционных проектов в промышленной и социальной сферах на территории Республики Тыва, утвержденного Заместителем Председателя Правительства РФ Александром Новаком. Также «Россети» реализуют комплекс мероприятий в самом регионе.

Увеличение мощности подстанции 500 кВ «Означенное» необходимо для подключения к сетям новых бытовых и промышленных потребителей в Хакасии и Туве, в том числе строящегося Ак-Сугского ГОК. Планируется, что он будет производить 500 тыс. тонн медно-молибденового концентрата в год и позволит создать 2 тыс. рабочих мест.