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Филиал "Чувашэнерго" принял на обслуживание 48,9 км сетей в 2023 году

16 февраля 2024, 10:36 129 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Волга
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Специалисты филиала ПАО «Россети Волга» – «Чувашэнерго» продолжают активную работу по приему на баланс компании электросетевого оборудования от некоммерческих организаций, физических и юридических лиц.

В 2023 году в Чувашской Республике в собственность филиала «Чувашэнерго» оформлено 48,9 км линий электропередачи и 7 трансформаторных подстанций суммарной мощностью более 1 506 кВА. На праве временного владения (аренда, пользование и доверительное управление) энергокомпанией в 2023 году консолидировано свыше 26 км сетей, а также подстанции суммарной мощностью 9 569 кВА.

Консолидация сетей играет важную роль в повышении надежности электроснабжения потребителей. После приемки электросетевого оборудования на баланс энергетики обеспечивают его обслуживание, ремонт, и, при необходимости, реконструкцию.

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Метки: РОССЕТИ ВОЛГА, ЧУВАШЭНЕРГО, ЧУВАШИЯ, КОНСОЛИДАЦИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

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