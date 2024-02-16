Специалисты филиала ПАО «Россети Волга» – «Чувашэнерго» продолжают активную работу по приему на баланс компании электросетевого оборудования от некоммерческих организаций, физических и юридических лиц.

В 2023 году в Чувашской Республике в собственность филиала «Чувашэнерго» оформлено 48,9 км линий электропередачи и 7 трансформаторных подстанций суммарной мощностью более 1 506 кВА. На праве временного владения (аренда, пользование и доверительное управление) энергокомпанией в 2023 году консолидировано свыше 26 км сетей, а также подстанции суммарной мощностью 9 569 кВА.

Консолидация сетей играет важную роль в повышении надежности электроснабжения потребителей. После приемки электросетевого оборудования на баланс энергетики обеспечивают его обслуживание, ремонт, и, при необходимости, реконструкцию.