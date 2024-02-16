Генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский и Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов дали старт работе современного высокотехнологичного центра по управлению электрическими сетями «Удмуртэнерго» в Ижевске. Одновременно, в режиме видеоконференцсвязи был введен в работу аналогичный объект в «Кировэнерго».

Все примененные автоматизированные и программные системы являются отечественными разработками. С помощью цифровых каналов связи диспетчеры в режиме реального времени могут отслеживать состояние электросетевой инфраструктуры регионов, оперативно реагировать на нарушения в работе оборудования, координировать работу оперативно-выездных и ремонтных бригад.

Создание таких центров выводит управление на качественно новый уровень – все компетенции управления основной и распределительной сетью каждого региона будут сосредоточены в одной точке, что обеспечит в двух регионах удаленное управление 449 подстанциями, более 16 тысячами распределительных электроустановок и 70 тысячами километров линий электропередачи.

«Реализация данного проекта – событие не только для энергетиков, но и для всех жителей Удмуртии. Благодаря высокому уровню автоматизации, повысится безопасность и надежность электроснабжения. Важно, что в работе центров применены отечественные технологии, что также укрепляет нашу энергобезопасность и гарантирует независимость экономического развития в условиях внешнеэкономических санкций», – отметил Александр Бречалов.