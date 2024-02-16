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На Кармановскую ГРЭС продолжается поставка нового оборудования

16 февраля 2024, 16:30 408 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ООО БГК
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На Кармановскую ГРЭС Башкирской генерирующей компании (ООО «БГК») продолжается поставка нового оборудования, элементов и деталей для модернизации энергоблока №1 по федеральной программе КОММод.

На днях на площадку электростанции были доставлены основные элементы цилиндра высокого давления турбоагрегата. Ожидается поставка оборудования для проточной части цилиндра низкого давления, автоматических стопорных и регулирующих клапанов. Производитель и поставщик оборудования, элементов и деталей для модернизации энергоблока – ПАО «Силовые машины».

Модернизация энергоблока №1 Кармановской ГРЭС в рамках программы КОММод пройдёт с октября 2024-го по октябрь 2025 года. В итоге его мощность вырастет с 315,2 до 330 МВт. В ходе реализации проекта энергетики заменят цилиндр высокого давления паровой турбины, отработавшей на сегодня 55 лет, топочные экраны котлоагрегата, проточную часть цилиндра низкого давления, подогреватели высокого давления, а также турбогенератор. Благодаря модернизации снизятся удельные расходы условного топлива на отпуск электроэнергии, повысятся эффективность и надёжность работы энергоблока.

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Метки: БГК, КАРМАНОВСКАЯ ГРЭС
Отрасль: Электроэнергетика 

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