На Кармановскую ГРЭС продолжается поставка нового оборудования

Спецвыпуск RusCable Insider #344
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На Кармановскую ГРЭС Башкирской генерирующей компании (ООО «БГК») продолжается поставка нового оборудования, элементов и деталей для модернизации энергоблока №1 по федеральной программе КОММод.
На днях на площадку электростанции были доставлены основные элементы цилиндра высокого давления турбоагрегата. Ожидается поставка оборудования для проточной части цилиндра низкого давления, автоматических стопорных и регулирующих клапанов. Производитель и поставщик оборудования, элементов и деталей для модернизации энергоблока – ПАО «Силовые машины».
Модернизация энергоблока №1 Кармановской ГРЭС в рамках программы КОММод пройдёт с октября 2024-го по октябрь 2025 года. В итоге его мощность вырастет с 315,2 до 330 МВт. В ходе реализации проекта энергетики заменят цилиндр высокого давления паровой турбины, отработавшей на сегодня 55 лет, топочные экраны котлоагрегата, проточную часть цилиндра низкого давления, подогреватели высокого давления, а также турбогенератор. Благодаря модернизации снизятся удельные расходы условного топлива на отпуск электроэнергии, повысятся эффективность и надёжность работы энергоблока.
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